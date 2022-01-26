GÜLE GÜLE EZO GELİN

Haber: Yaşar Şenyüz

Yeşilçam dört yapraklı yoncasından birini kaybetti. Bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı da yapan Menekşe gözlü Efsane Yıldız'ın Fatma Girirk Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği... Türk sanat dünyasını derinden üzen haber sonrasında bir çok sanatçı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdiler. Fatma Girik 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı. Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan güzel oyuncu 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"

Usta sanatçı, 2019 yılında posta gazetesine verdiği bir röportajda "Herhangi bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum." Girik’in vasiyeti gereği ‘‘Dünyaya bir daha gelsem yine oyuncu olurdum, yine Memduh’a aşık olurdum’’ dediği 2017'de yaşamını yitiren ve Bodrum’da toprağa verilen hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Yeşilçam’daki Yakın Dostları Duygularını Anlattılar

BAĞIRA BAĞIRA AĞLAMAK GELİYOR İÇİMDEN

Türkan Şoray; Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın benim canım arkadaşım seni çok özleyeceğim birlikte olduğumuz,güldüğümüz günlerimizi..

Sinema yolculuğunda kader arkadaşıydık sevinçlerimiz, üzüntülerimizle..

Seni seven milyonlar çok özleyecek Türk Sinemasında yerin dolmayacak.

Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor kalbimdesin sonsuza kadar..

Hülya Koçyiğit; İçim yanıyor. Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. İnanasım gelmiyor. Fatma'm, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık arkadaşım. Hani hepsini gerçekleşecektik... Böyle olmadı, yüreğim çok yanıyor. Türk sineması en önemli oyuncularından birini kaybetti, ben kardeşimi... Bu dünyadan bir Fatma Girik geçti... Ruhun şad olsun Fatma'm, güzel yüreklim. Hepimizin başı sağ olsun.

Filiz Akın; Şimdi daha haberin şokundayım, Herhalde yanlış duydum diyorum olmuyor telefonlar çalıyor Mesajlar geliyor Ah benim dobra arkadaşım daha yeni İnstagram sayfası açtı diye paylaşmıştık Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum, Ben şimdi kime Menekşe Gözlüm diyeceğim

Cüneyt Arkın; İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden.

Ne kadar iyiydi o.. Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti.

Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları.. Öyle zarif bir kadındı ki.

Nasıl dayanırım ben bu acıya. Sen ne iyi insandın.

Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Nur içinde yat

Ediz Hun; Benim Canım Fatmam.. Seni Ebediyete uğurlamak biz Yakın Dostların ve Sanatçı Kardeşlerin için çok zor.

Sen 85 milyonun gönülden bağrına bastığı, unutulamayacak filmlerinle ve aydın, çağdaş fikirlerinle örnek olmuş çok değerli bir Sanatçısın.

Sevgili Fatmam,

Sana Allah'tan Rahmet niyaz ediyor, Aziz Hatıran önünde saygımla eğiliyorum..

Işıklar İçinde Uyu..

Tamer Yiğit; Türk Sineması'nın en değerli kadın oyuncularından çok kıymetli sanatçı dostum Fatma Girik'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisi sanatı ve karakteri ile yeri doldurulamayacak bir kişi. Allah'tan kendisine rahmet ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Göksel Arsoy: “Çok üzgünüm. Renkli, hayat dolu bir insan ve dosttu. Çok temiz kalpliydi. Film çekerken kaza haberini televizyonda duyduğumda Florya’da yazlıktaydım. Hemen hastaneye koştum, kan arıyorlardı. İlk kanı ben verdim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu sevenler kalplerinde yaşatacaktır, Fatma Girik ölmez.”

Nebahat Çehre: “Yaşayan bir çınarı kaybettik. Sanatı ve sanatçıyı destekleyen, Türk kadınına güç veren, yol gösteren arkadaşım Fatma. Sözler boğazıma diziliyor acım tarifsiz, başımız sağ olsun.”

Ajda Pekkan; “Türk sinemasının efsanesi, canım arkadaşım Fatma Girik’in ölüm haberi beni çok derinden sarstı ve çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ebedi hayatta huzurla uyu canım Fatma’cım…”

Gönül Yazar; Benim canım arkadaşım,güzel gözlü,iyi kalpli Fatom.Şişli’nin Biricik Belediye Başkanıydın sen.İftihar ettik,ben seni ziyarete geldim.Beni görünce ne kadar sevinmiştin.Sarılmıştık birbirimize.Tebriğe geldiğim arkadaşıma şimdi de bu yazıyla rahmet diliyorum,demek ki hayat böyle bir şeymiş.Sen cennetliksin Melekler yoldaşın olsun,ışıklar içinde uyu,birbirini çok seven bizler nasılsa bir gün elbet buluşucaz.

Selda Alkor: Fatma’nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlü bir kadın ve çok önemli bir sanatçıydı. Özlemle anacağım arkadaşımı, çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.

Perihan Savaş: Sette makyajımı yapardı benim, oyunculukla ilgili bilgiler verirdi. Ben onu çok izlerdim film boyunca ne yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl duyguya giriyor diye. Her rolü oynayabilen, her rolün altından mükemmellikle kalkabilen bir oyuncuydu. Gerçekten çok üzgünüm.

Bahar Öztan: Çok değerli, çok kıymetliydi, bizim onunla birlikte çok güzel anılarımız var. Kanlı Nigar filminde hepimize kol kanat germiştir. Neyi nasıl yapacağımızı öğretmişti. Gerçekten yeni doldurulamayacak bir insandı Fatma abla.

Hale Soygazi: İlk ameliyatından sonra ziyaret etmiştik. Gene gidecektik, olmadı. Başımız sağ olsun, Türk sinemasının sembolü Fatma Girik saygıyla sevgiyle anacağız.