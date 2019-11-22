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Guatemala Devlet Başkanı Morales'ten İstanbul Havalimanı'na övgü

İstanbul'da özel bir ziyaret gerçekleştiren ve ardından ülkesine dönmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'nı etkileyici buldu.

Guatemala Devlet Başkanı Morales'ten İstanbul Havalimanı'na övgü

İstanbul'da özel bir ziyaret gerçekleştiren ve ardından ülkesine dönmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'nı etkileyici buldu.

22 Kasım 2019 Cuma 15:44
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Guatemala Devlet Başkanı Morales'ten İstanbul Havalimanı'na övgü

İSTANBUL - Morales, "Sıfırdan başlayıp, 42 ay gibi çok kısa bir zamanda, hiçbir beklenti vermeyen bir yerin böylesine bir havalimanına dönüşmesi gerçekten çok etkileyici. Kış mevsiminde 1200, yaz mevsiminde 1800 günlük uçuş; inanılmaz rakamlar. Tebrik etmek isteriz" diye konuştu. İlk kez geldiği İstanbul'u da çok beğenen Morales, "Boğaza karşı yemek yedim ve manzaraya doyamadım. Güneşin doğuşunu  camilerin arkasından seyrettim, çok etkileyiciydi" dedi.  

İÇ VE DIŞ HAT TERMİNAL BINALARINDA INCELEMELERDE BULUNDU

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, eşi Patricia de Morales ile birlikte saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı başta olmak üzere İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili ve İGA yöneticileri tarafından karşılanan Jimmy Morales, iç ve dış hat terminal binaları ile operasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden havalimanın inşaat sürecinden açılışına, uçuş operasyonlarına kadar bilgi alan Morales, basın mensuplarına İstanbul Havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"42 AY GİBİ ÇOK KISA BİR ZAMANDA BÖYLESİNE BİR HAVALİMANINA DÖNÜŞMESİ ÇOK ETKİLEYİCİ"

İstanbul Havalimanı'ndan çok etkilendiğini belirten Jimmy Morales, "Sıfırdan başlayıp, 42 ay gibi çok kısa bir zamanda, hiçbir beklenti vermeyen bir yerin böylesine bir havalimanına dönüşmesi gerçekten de çok etkileyici. buradaki operasyonlar da çok önemli. Kış mevsiminde 1200, yaz mevsiminde 1800 günlük uçuş gerçekten inanılmaz rakamlar. Gerçekten çok etkilendik. Tebrik etmek isteriz. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun avantajını çok iyi değerlendirdiğini gördüm. Bütün proje tamamlandığında, 6 pist kullanıma girdiğinde çok daha fazlasının olacağını söylemeye bile gerek yok herhalde" dedi.

"BOĞAZA KARŞI YEMEK YEDİM MANZARAYA DOYAMADIM"

Devlet Başkanı Morales, İstanbul'a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul hakkında çok iyi şeyler duymuştum. Gelip gördükten sonra, özellikle havalimanını gördükten sonra çok daha fazla etkilendim. 4 oğlum var. Oğullarımı aradım ve hepsine, 'hepimiz birlikte İstanbul'a gelmek zorundayız' dedim. Hem tarihi hem kültürel açıdan çok güzel ve zengin bir şehir. Boğaza karşı yemek yedim ve manzaraya doyamadım. Güneşin doğuşunu  camilerin arkasından seyrettim, çok etkileyiciydi. Türkiye, turist sayısı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ve İstanbul da en çok turisti ağırlayan şehir olmayı hak ediyor. Aynı zamanda Troya'yı da mutlaka görmek istiyoruz."

İKİ ÜLKE ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR

Türkiye ve Guatemala arasında direkt uçuşlar için bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soruya Jimmy Morales, "Aslında buraya gelmemin sebeplerinden biri de buydu. Kendi havayolu şirketlerimizle, havacılık sistemimiz dahilinde direkt uçuş yapabilir miyiz?  Evet, bu çalışmaları başlatmayı çok isteriz"dedi.

Açıklamanın ardından konuk Devlet Başkanı Morales, bir müddet daha havalimanında gezdikten sonra eşi ile birlikte uçağına binerek ülkesine gitti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Guatemala Devlet Başkanı MoralesIstanbul Havalimanıövgü
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