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Gri Liste'deki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi 

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:49
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Gri Liste'deki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi" denildi.

DHA

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