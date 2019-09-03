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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 16:13
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Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldığı, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41'i hakkında, terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinaf'ta temyiz süreci devam ediyor. 7'sinin hakkında verilen ceza kesinleşirken, 1'inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı" denildi.

Açıklamada, görevden uzaklaştırılanların 52'si hakkında teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçlerinin devam ettiği, 1'inin ise beraat ettiği belirtildi.

20'Sİ TUTUKLU

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 20'sinin hala tutuklu olduğu, 57'sinin tutuksuz yargı sürecinin devam ettiği, 7'si hakkında adli kontrol şartı bulunduğu, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi. 

DHA

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