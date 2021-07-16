'GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nda imzalar atıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil arasında, 'GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi' projesinde imzalar atıldı. Projeyle 'GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.



Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen törene; İsmail Demir ve Temel Kotil'in yanı sıra SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı. Demir, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayii sektörünün, Türkiye'nin uzay programında, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını söyledi. Demir, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla 'ROKETSAN Uzay Sistemleri' ve 'İleri Teknolojiler Merkezi'ni açtıklarını, ROKETSAN'ın geliştirdiği 'Mikro Uydu Fırlatma Sistemi' ile fırlatılan Sonda roketinin uzay sınırını aştığını ve bu alanda ilki gerçekleştirdiğini hatırlattı. SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerinin uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmek olduğunu belirten Demir, "Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir" dedi.



Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatının da TUSAŞ'ın iştiraki GSATCOM şirketi tarafından Arjantin'e haberleşme uydusu teknolojileri ihracı olduğunu hatırlatan İsmail Demir, uydu çalışmalarında ülkedeki çoklu yapıyı bir araya getirecek, gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye'deki adresi olacak uydu şirketi kurulması yönünde çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Demir, "GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi'nde çalışacak bütün mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.



GÖKTÜRK YENİLEME KEŞİF GÖZETLEME UYDU SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ



Projeyle 'GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi'nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektro- optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. 'GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu', 2016 yılında yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-1 uydusunun yerine geçecek ve ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak. Proje kapsamında uydu, sabit yer istasyonu ve taşınabilir yer istasyonu ile ilgili sistem/alt sistemler tedarik edilecek. Birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilerek kullanılması hedeflenen projede, Türkiye'nin uzay teknolojisinin sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkân, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.