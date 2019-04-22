Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 

İSTANBUL / HABER MERKEZİ

Gazeteci yazar Gökhan Güler' e Türk Dünyası ve Türk Kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı TÜRKSOY Basın Ödülü verildi.

Güler'e ödülü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından verildi.

Türksoy Basın Ödül Töreni, Kırgızistan'ın Oş Şehri'nde gerçekleşti.

Türksoy, 2019 yılı için Kırgızistan'ın Oş Şehrini Kültür Başkenti olarak ilan etmişti.

Kırgızistan'ın Oş Şehri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni ve Türksoy Basın Ödülü töreni bu çerçevede bir arada yapıldı.

“Zengin Türk kültürünün dünyada tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunmak” amacıyla TÜRKSOY üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde görev yapan, çalışmalar yürüten medya mensupları, kişi ve kurumlara da TÜRKSOY tarafından “TÜRKSOY Basın Ödülleri” takdim edildi.

Bu çerçevede Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Oş’ta 2019 yılı TÜRKSOY Basın Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Bu yılki ödüle; Yeni Çağ gazetesi muhabiri Rüstem Gasımov (Azerbaycan), Tengrinews Haber Ajansı, Türkistan Gazetesi Redaktörü Dinara Jeldibayeva, blogger Laura Sati (Kazakistan), Kırgız Radyosu “Altın Kazina” Bölüm Müdürü Camila Mamatova, NTS Televizyonu Programlar Baş Editörü Nazira Kadıyeva, EITR Devlet Televizyonu EIFM Radyo Müdürü Taşdemir Caliyev (Kırgızistan), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar (Türkiye), Madaniyat ve Marifet Telekanalı (Özbekistan), Yoldaş Radyosu muhabiri Zuhra Arsayeva )Başkurdistan, R.F.), Kıbrıs Postası ve Güneş Haber gazetesi yazarı Gökhan Güler, Nogay Dausu Gazetesi (Karaçay Çerkes R.F.) ve Türkçem Dergisi Editörü Zeynel Beksaç (Kosova) layık görüldü.