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Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:22
Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklu 28 bin 581 düzensiz göçmenin, ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurda yasa dışı giriş yapan, vize veya ikamet ihlali yapan, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen, sahtecilik yapan, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancıların sınır dışı işlemlerinin etkin bir şekilde devam ettiği bildirildi. Doğu ve güney sınırlarından, yasa dışı giriş yapmaya çalışan yabancılara izin verilmediği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, 2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi. 2022 yılındaki engelleme istatistiklerine bakıldığında, toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ve etkin bir sınır yönetimi politikası benimsendiğini görülüyor. Türkiye'ye yasa dışı şekilde giriş yapan yabancılar, kolluk birimlerince yakalanarak sınır dışı işlemlerinin neticelendirilmesi için il göç idaresi müdürlüklerine teslim ediliyor."

2022 yılında Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısının 74 bin 516 olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, bu kişilerden 9 bin 829'unun her ay 81 ilde eş zamanlı olarak icra edilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandığı bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak 15- 22 Mayıs'ta İstanbul'dan gerçekleştirilen 9 charter seferiyle geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan toplam 1054 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Bunlara ilave olarak önümüzdeki günlerde 1680 düzensiz göçmen, Afganistan'a yapılacak 12 charter seferiyle Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinesinde sınır dışı edilecek. Bu charter seferlerden ilki dün Erzurum'dan 138 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesiyle gerçekleştirildi."

'SINIR DIŞI EDİLME SAYISI YÜZDE 70 ARTTI' 

Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor. Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628’i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi BaşkanlığıDüzensiz Göçmen
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