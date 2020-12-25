Girişimci İşadamı Umut Önder Altıntaş Tunalı Hilmi Caddesi’ni Burger King’e Kavuşturdu

ANKARA- Pandemi döneminde yaptığı yeni yatırımlarla büyümeye devam eden Altıntaş Holding, 6'ncı Burger King şubesini Ankara'nın gözde lokasyonlarından Tunalı Hilmi Caddesi'nde hizmete açtı. Açılış daveti 23 Aralık Çarşamba günü hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş’ın ev sahipliği yaptığı davete, TAB Gıda Franchise Koordinatörü İlhan Erkan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilkent Holding CFO’su Önder Sezgi de katıldı.

İSTİHDAMA KATKI

Bir süredir kapalı olan Burger King şubesinin işletmeciliğini alarak restoranı yeni yüzüyle hizmete sokan Umut Önder Altıntaş, açılışta basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Girişimci işadamı, Altıntaş Holding olarak ekonomiye ve istihdama yaptıkları katkıların yeni yatırımlarla devam ettiğini belirterek “Bu yeni şubeyle de çok sayıda gence iş imkanı sunduk” dedi.

ELİF HAYVALI