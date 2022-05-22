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GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

22 Mayıs 2022 Pazar 10:51
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini 24 aylığına kiraya verecek.

Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-9, Alınteri-17, Alınteri-18, Conkbayırı, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları 2 ve Selimiye gemilerinde bulunan büfeler ile Geyikli Yükyeri İskele Büfesi ve Bozcaada İskelesi Büfesi kiraya verilecek.

İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğünde 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00‘te İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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