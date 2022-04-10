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Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak

10 Nisan 2022 Pazar 09:18
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Tekniker pozisyonu için toplam 24 (yirmi dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular; 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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