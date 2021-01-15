Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da sabah saatlerinden evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili partiden yapılan açıklamada, "Selçuk Özdağ, Ankara'da aracına bineceği esnada, silahlı sopalı bir grubun saldırısına uğramıştır. Başından ve yüzünden aldığı darbeler neticesinde hastaneye kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.



DAVUTOĞLU: OLAYIN DETAYLARINI ARAŞTIRIYORUZ



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Selçuk Özdağ, evinden çıktığı sırada planlı ve silahlı bir saldırıya uğramıştır. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Eğer bir siyasi evinin önünde silahlı bir kaç kişinin saldırısına uğramışsa bunun hiçbir izahı olamaz, bu açık bir terör faaliyetidir. Gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz" ifadelerini kullandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "26'ıncı Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.