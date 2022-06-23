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Gelecek Bugün Başlar Derneği'nden ücretsiz koçluk eğitimi

Türkiye'nin yaşam memnuniyeti verileri OECD ortalamasının gerisinde kalırken, Uluslararası Koçluk Federasyonu MCC (Master Certified Coach) unvanlı koç Fatih Elibol, yaşam memnuniyetini artırmanın anahtarının koçluk yaklaşımı olduğunu anlattığı kitabı Gelecek Bugün Başlar'ı ücretsiz bir eğitime dönüştürüyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 12:50
Gelecek Bugün Başlar Derneği'nden ücretsiz koçluk eğitimi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mevcut duygu durumlarından ziyade, kişilerin genel olarak hayatlarını nasıl değerlendirdiklerine dair bir ölçüt olan yaşam memnuniyeti, kendini gerçekleştirme, potansiyelini açığa çıkarma, iş hayatında başarılı olma gibi birçok faktör tarafından belirleniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'deki vatandaşların ortalama yaşam memnuniyeti 4,9 olarak ölçülüyor.

Bu rakam, OECD ortalaması olan 6,7'nin altında kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel verilerinde ise Türkiye'nin yaklaşık yarısının "mutlu" olduğu ifade ediliyor.

Yaşam memnuniyetini artırmanın yolunun kendini gerçekleştirmekle ve potansiyelini açığa çıkarmakla mümkün olduğunu savunan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akreditasyonlu koç MCC Fatih Elibol, koçluk yaklaşımını ve kendi kendinin koçu olmayı anlattığı Gelecek Bugün Başlar kitabını ücretsiz bir eğitim serisine dönüştürüyor.

Kitapla ve eğitimlerle ilgili ayrıntıları paylaşan MCC Fatih Elibol, "20 yıllık koçluk deneyimimden süzdüğüm bilgilerle, okurun da dahil olması ve doğru soruları sorabilmesi için interaktif bir biçimde yazdığım Gelecek Bugün Başlar, bireylerin doyum hissettikleri yeni hayatlarına giden aşamalarda uygulayacakları eylem planlarını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Şimdi bu kitap, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, akreditasyonlu ve ücretsiz bir eğitim serisine dönüşüyor" dedi.



"KENDİNİ, ÇEVRENİ, İLETİŞİMİNİ TANI; HAYATINI DÖNÜŞTÜR"

Kitabın “Kendini Tanı”, “Çevreni ve İletişimini Tanı” ve “Hayatını Dönüştür” isimli üç bölümden oluştuğunu belirten MCC Fatih Elibol, “Bir yolculuk olarak tasarladığım kitabı okuyanlar, yola kendilerini tanıyarak başlıyor. Sonraki bölümde okurlar, iletişim alanlarında, yani aile, eş, çocuk, iş, para gibi farklı kavramlarla etkileşimlerinde nasıl olduklarını keşfediyor.

Son bölüm ise kitabın geleceğin insanın bugününde ortaya çıktığını, bugünkü düşünce ve eylemlerin geleceği belirlediğini savunan tezini pratiğe dökmeyi, koçluk yaklaşımı ışığında dönüşümü amaçlıyor. İlkini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz ve ikincisi için gün saydığımız, 27-28 Haziran’da düzenlenecek Gelecek Bugün Başlar Eğitimi de kendisini yenilemeye bugünden başlamak isteyenlere rehber oluyor.

Katılımcılar, doğru sorular sorarak kendilerini ve çevrelerini tanımak için önemli bir adım atarken, seçtikleri ve gerçekte yaşamak istedikleri hayatı görme şansı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER ÜÇ AYDA BİR TEKRARLANACAK

Eğitim serisinin Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından Continuing Coach Education (CCE) olarak akredite edildiğini, bu yönüyle ICF eğitimlerinin ilk 6 saatine karşılık geldiğini hatırlatan MCC Fatih Elibol, “İnternet sitemizde ücretsiz katılım başvurularını açtığımız ve kayıtlarını almaya başladığımız ikinci etkinliğimiz, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üç ayda bir tekrarlamayı hedeflediğimiz ücretsiz eğitimlerimizle hayatımızın içindeki bütün karmaşayı düzene koyan koçluk yaklaşımının esaslarını yaymaya odaklanacağız. Hayatına unvanlı, profesyonel bir koç olarak devam etmek isteyenler, ICF’in zorunlu kıldığı 6 saatlik ilk eğitimi ücretsiz tamamlamış olacak.

Koç olmayı düşünmeyenler ve mevcut yaşamlarına daha iyi bir biçimde devam etmek isteyenlerse kendi gelişimleri üzerine çalışacak bir yol, bir yöntem edinmiş olacak” diye konuştu.

"GELECEK BUGÜN BAŞLAR, BİR İYİLİK HAREKETİNİN ADI"

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki vekillere, dünyanın önemli şirketlerinin üst düzey yöneticilerine mentorluk ve lider koçluğu yapan MCC Fatih Elibol, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"İsteğim, çabam, insanların yeteneklerini keşfetmelerini ve potansiyellerini tamamen açığa çıkarabilmelerini sağlamak. Bu kapsamda koçluk ve kendi kendine koçluk kavramlarının yaygınlaşması için Gelecek Bugün Başlar Derneği'ni kurduk. Koçluk eğitimi verdiğim öğrencilerim bu dernek bünyesinde koçluk pratiklerini sürdürüyor.

Dernek olarak kendilerini geliştirmek isteyen gençlere vereceğimiz burslarla koçluğu bir iyilik hareketine dönüştürmek, dalga dalga yaymak için çalışıyoruz. Birbirimize dokunarak, dünyayla ve diğer insanlarla barışarak daha yüksek bir doyuma ulaştığımız yaşamlar inşa edecek, dünyayı hep birlikte daha iyi bir yer haline getirmek için kendimize ve çevremize kulak vereceğiz."

Önce Vatan Gazetesi

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Fatih Elibol
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