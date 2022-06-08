Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.627,42
ALTIN
1.023,88
DOLAR
17,20
STERLİN
21,62
EURO
18,51
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

08 Haziran 2022 Çarşamba 14:33
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Taner Akkuş: ’Kanı ile Tanı karıştırılıyor’
Taner Akkuş: ’Kanı ile Tanı karıştırılıyor’
Düşüş Sırasında Yüzde 90’dan Fazla Değer Kaybeden Altcoin’ler
Düşüş Sırasında Yüzde 90’dan Fazla Değer Kaybeden Altcoin’ler
Olivia İstanbul Fuarı’nın yıldızı MİTSO oldu
Olivia İstanbul Fuarı’nın yıldızı MİTSO oldu
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  BİR ARAYA GELDİ
GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  BİR ARAYA GELDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi