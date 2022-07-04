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Gebze'de boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:08
Gebze'de boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 işçi yaralandı.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi’ndeki boya ve tiner gibi kimyasal maddelerin üretiminin yapıldığı fabrikanın deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye İzmit, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul’dan da takviye ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında elinden ve yüzünden yaralanan işçi İbrahim Şentepe’ye sağıl ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GebzeBoya FabrikasıYangın
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