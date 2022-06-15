Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 31 Mayıs 2021 tarih ve 31497 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz 31.05.2021 tarihli Öğretim Elemanı ilanının Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) pozisyonu Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2021/1554 Esas 2022/742 sayılı kararına istinaden Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine istinaden yeniden başvuruya açılacaktır.

Tüm başvurular 29.06.2022 tarihine kadar e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.