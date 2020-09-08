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GAZETECİ NECMİ İNCE İZNİK’TE YAKALANDI

Bursa’da iş adamlarına şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

08 Eylül 2020 Salı 13:24
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GAZETECİ NECMİ İNCE İZNİK’TE YAKALANDI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da iş adamlarına şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamlarına “Haber yapmak ile şantaj yaptığı iddiası üzerine gazeteci Necmi İnce’yi gözaltına aldı. Necmi İnce’nin villa inşaatı yapan bir iş adamından 200 bin lira talep ettiği ve başka bir restoranı olan iş adamından da para istediği iddiası üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan gazeteci İnce, şantaj yoluyla bir iş adamından 10 bin Euro ve 60 bin lira aldığı esnada suçüstü yakalandı. İş adamını şantaj yoluyla tehdit edip para alırken suçüstü yakalanan İnce, İznik’te gözaltına alındı. İznik Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ince, burada yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. Necmi İnce’nin villa inşaatı yapan iş adamından 200 bin lira talep ettiği ve bir restoranı olan iş adamından da rüşvet istediği iddia edildi. Polis İnce’yi teknik ve fiziki takibe aldı. İnce, seri numarası alınmış 10 bin Euro ve 60 bin lirayı villa inşaatı yapan iş adamından aldığı esnada savcılık talimatıyla İznik’de gözaltına aldı. İznik emniyetinde işlemleri tamamlanan İnce’nin sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca Necmi İnce hakkında Bursa Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan etik kuruluna çok ayıda şikayet geldiği öğrenildi.

Önce Vatan Gazetesi

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GAZETECİ NECMİ İNCE İZNİKTE YAKALANDI
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