Gazeteci Ferhat Aydoğan'ın Dünya Basın Federasyonu başvurusu onaylandı

Uzun yıllar gazetecilik hayatında görevini layıkı ile yapan Gazeteci Ferhat Aydoğan Dünya Basın Fedarasyonu ( World Press Federation ) başvurusu kabul edildi.

Gazeteci Ferhat Aydoğan kendi sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklama ise işte şöyle;

"Dünya Basın Federasyonuna (World Press Federation) başvurum onaylanmış olup. Emeği geçen tüm yönetime teşekkür ediyorum. Gazeteci Ferhat Aydoğan’’

Ferhat AYDOĞAN Kimdir ?

Aslen Elazığ Baskil Kadı Köylü olan Ferhat Aydoğan Adana’nın gül bahçesi mahallesinde doğup Dumlupınar Mahallesi, meydan mahallesi ve dağlı oğlu mahallesinde büyüdü. İlkokulu Orgeneral Bedrettin Demirel İlköğretim Okulunda ve daha sonra nakil ile Nigahi Soykan İlköğretim Okulunu okudu. Liseyi Çağrı Bey Lisesinde okurken nakil ile Çukurova Elektrik Endüstri Meslek Lisesi ni okuyarak mezun oldu. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına hazırlanırken 2000 yılında Güney Havadis Gazetesinde muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra Mersin Üniversitesi kazandı. 2. Bir üniversite için tekrar sınavlara girerek bu sefer de Çukurova Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünü kazandı.

Sahipliğini (babası )Muzaffer AYDOĞAN’ın yaptığı GÜNEY MEDYA GRUBU ( Güney Havadis Gazetesi,Güney Market Dergisi ve GÜN-HA haber ajansı )'ında muhabirlik görevinden sonra Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek görevine devam etti. Türkiye’nin ünlü sanatçılarının bir arada olduğu MSG’nin üyesi seçilmiştir.2016 yılında kader mahkumlarının sesi olabilmek için MAYAD / Mahkum Yakınları Derneği’ni ünlü sanatçı Enver Yılmaz ile kurarak Mayad ve Mahkum Yakınları sözcülüğünü yapkatadır.Bir çok görevde bulunan Ferhat Aydoğan aynı zamanda ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı’nın danışmanlığını yaparak halen bu görevini yapmaktadır.2017 yılında Türkiye Genç Gazeteciler Derneği’nin kurucu genel başkanlığına seçildi ve halen görevini yapmaktadır.

2008 yılındaki yerel seçimlerinde Anavatan Partisi 2.sıra meclis üyesi adayı olmuştur.2018 yılında Alaattin Çakıcı’nın danışmanı olarak tutuklanarak ceza evine girdi ülkücü duruşu ile cezaevinde KUZGUN lakabı verildi ve herkes onu kuzgun olarak selendi. Daha sonra bir diğer cezaevine sürgün gönderildi

Çok sayıda başarı belgeleri,onur belgeleri,yetki belgeleri ile üç dalda sporcu lisansı ( budokai do - muay thai – fitness ) ve üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar ; gazeteciler birliği,adana fikir platformu,elazığlılar derneği,gap gazeteciler birliği,yönetim danışmanları derneği,sivil toplum platformu,haberciler derneği,adıyamanlılar vakfı ,internet medyası derneği ve genç siyasetçiler derneği yönetiminde aktif görev almaktadır.Aynı Zamanda SEVDİM O BAKIŞLARINI Adlı Kitap Çalışması Olup 2011'de Şiir Albümü Çıkartmaktadır.

Farklı konularda köşe yazarlığı ve Canlı Yayın Televizyon proğramları vardır.2011 Genel Seçimlerde Adana'dan Has Parti Millet Vekili Adayı Olmuştur.2014 Yerel Seçimlerde Büyük Birlik Partisi Çukurova Belediye Meclis Üyesi Adayı Olmuştur.Kürtçe ve İngilizce Dili Bilmektedir.Evli ve bir kız bir erkek çocuğu babasıdır.