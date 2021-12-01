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GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Magazin basınının duayen isimlerinden gazeteci Engin Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:15
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GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hatay da kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Engin Güneş İstanbul da Sümbül Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Engin Güneş'i son yolculuğunda meslektaşları yalnız bırakmadı.

Törene katılanlar arasında Nurettin Soydan, Nurcan Sabur, Ali Eyüboğlu, Metin Coşkun, Sinan Tosun, Okan Sarıkaya, Mevlüt Yüksel, Arslan Güven, Burhan Akdağ, Yaşar Çakmak, Hakan Solaker, Caner Budak, Derya Yolyapan, Şenol Baştakar, Müslüm Demirci, Orhan Vural, Uğur Onur Urhan, Hakan Özbek, Kenan Çınar, Muharrem Acartürk, Vedat Araz, Haluk Bayar, Ali Çınar, Semih Orbay, Barbaros Yüksel, Erol Işık, Halil Çilingir,oyuncu Cengiz Güçlü, Selma Arı ve oğlu Ulaş Arı Erol Akçıl, Fazilet Batur, Seyhan Soylu gibi medya dünyasının tanınmış isimleri ve akrabaları hazır bulunurken Önce Vatan Gazetesi adına da Yaşar Şenyüz, Engin Güneş’i son yolculuğuna uğulamak için yalnız bırakmadı.

İki gün önce 26 Kasım’da doğum günü olan, 1959 doğumlu olan Engin Güneş, 1983 yılından bu yana magazin gazetecisi olarak görev yapıyordu. 92 yılından sonra Televizyon sektörüne geçen Engin Güneş, muhabir, editor ve yönetici olarak bir çok magazin programında çalıştı.

Engin Güneş kimdir?

1959 doğumlu olan Engin Güneş, 1983 yılından bu yana magazin gazetecisi olarak görev yapıyordu. 1992 yılından sonra televizyon sektörüne geçen Engin Güneş, muhabir, editör ve yönetici olarak birçok magazin programında görev yaptı.

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GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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