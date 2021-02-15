Gara şehidi Uzman Çavuş Sarı, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Hasan Sarı ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan şehit Hüseyin Sarı'nın cenazesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak helallik için Mağralı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törene şehidin resmi nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı için Kahramanmaraş'a gelirken kaçırıldığı için düğün yapamadığı eşi Emine Sarı ile kardeşi Ramazan Sarı, asker üniforması giyerek geldi. İl Müftüsü Celal Sürgeç, törene katılanlardan helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Hüseyin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda cenaze nakil aracına taşındı. Şehit Hüseyin Sarı, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.



2015'TE KAÇIRILDI



Hüseyin Sarı, resmi nikâh kıydığı nişanlısı Emine Sarı ile yapacağı düğün için 13 Ağustos 2015'te yolcu otobüsü ile memleketi Kahramanmaraş'a gelirken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Sarı, kaçırılmasaydı bir hafta sonra düğün yapacaktı.