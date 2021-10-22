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Gara kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'den 170 kilometre derinlikte operasyon: Gara kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi

22 Ekim 2021 Cuma 15:30
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Gara kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi

ANKARA - Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile Kerkük kırsalında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde, Kerkük kırsalında son yıllarda PKK/KCK'ya yönelik en nitelikli operasyonlardan birisini gerçekleştirdi. PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar kapsamında örgütün Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen hedefe alındı. Taybet Bilen'in hareketi bölgedeki yerel ajan ağı tarafından adım adım izlendi, ardından beraberindeki 2 PKK/KCK'lı teröristle birlikte Türkiye sınırlarından 170 kilometre derinlikte Kerkük kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 

Örgütün kadın yapılanması YJA-STAR ve PAJK bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen'in, 1999 yılında Mahmur'dan PKK/KCK'ya katıldığı, 2004-2007 yılları arasında Şırnak Gabar bölgesinde terör örgütünün eylemlerini organize ettiği belirlendi. Bilen'in, PKK/KCK'nın Suriye'deki varlığını artırması yönündeki kararı çerçevesinde örgütün güvendiği kadrolardan olması nedeniyle 2013 yılında Suriye'de görevlendirildiği, bu dönemde örgüte YPG adı ile katılım sağlayan grupları organize ettiği, akabinde Suriye-Ayn El Arap'ta sözde YPJ komutanı olduğu tespit edildi. 2015 yılında da Suriye Kamışlı'da görevlendirilen Bilen'in, 2019 yılında PKK/KCK Sincar kadın sorumlusu olduğu, 2021 yılından itibaren de Gara sahası yönetiminde yer aldığı, aynı zamanda sözde YJA Star Konsey üyesi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTGara Kadın Sorumlusu
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