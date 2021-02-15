Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
407.384
DOLAR
6.9518
STERLİN
9.6862
EURO
8.4321
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 18 öğretim...
Bursa’da satılık ve kiralık 28 taşınmaz
Bursa’da satılık ve kiralık...
Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:59
12 Okunma
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından bir mağarada şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi, bu sabah askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Öğle vakti Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit Kanca'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Abdülhamit Kanca törende taziyeleri kabul ederken şehidin annesi Yurdagül Kanca'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhammet Salih KancaGARAŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum’da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum’da Şehit Er Sorgun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Gara şehidi Uzman Çavuş Sarı, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Gara şehidi Uzman Çavuş Sarı, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi
Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi
Eğitim-Bir-Sen: İLKSAN'nın emekli yardımı yapabilecek güce kavuşturulmasını istiyoruz
Eğitim-Bir-Sen: İLKSAN'nın emekli yardımı yapabilecek güce kavuşturulmasını istiyoruz
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi
PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma