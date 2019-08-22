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Gar Katliamı Davasında Bir İlk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gar katliamına ilişkin davada, örgüt yöneticiliği suçundan ceza alan sanık hakkında ‘insanlığa karşı suç’, ‘kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ek iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.

Gar Katliamı Davasında Bir İlk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gar katliamına ilişkin davada, örgüt yöneticiliği suçundan ceza alan sanık hakkında ‘insanlığa karşı suç’, ‘kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ek iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
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Gar Katliamı Davasında Bir İlk

Ankara Garı’nda 2015’te 100 kişinin hayatını kaybettiği, terör örgütü DEAŞ’ın canlı bomba saldırısına ilişkin davada mahkeme, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 sanığa da 7.5-18 yıl hapis cezaları vermişti. Mahkeme karar duruşmasında örgüt yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezası verdiği sanıklardan Erman Ekici’nin 10 Ekim katliamında da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle ‘kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. Mahkemenin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu, Ekici hakkında hazırladığı iddianamede ‘kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs’ ile TCK 77. maddesinde düzenlenen ‘insanlığa karşı suç’ suçlarından ceza talebinde bulundu.

DAVADA BİR İLK

Böylece, ilk defa gar saldırısına ilişkin davada bir sanık ‘insanlığa karşı suç’ maddesi kapsamında suçlanmış oldu. Davanın avukatlarından Senem Doğanoğlu, istenen cezanın önemine dikkat çekerken “En olumlu yanı ise eylemin zaman aşımı kapsamına girmeyecek olması” dedi. 

Son Güncelleme: 22.08.2019 04:53
Anahtar Kelimeler:
Gar KatliamıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
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