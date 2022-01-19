Galip Aksular Afişin Önemine Dikkat Çekti

Haber: Yaşar Şenyüz

Son zamanların önemli işlerine imza atan afiş tasarımcısı Galip Aksular bir sanat ürünün tanıtımı ve pazarlamasında dikkat edilmesi gereken yerlerin altını çizdi. “Alpaslan Büyük Selçuklu”, “Tozkoparan İskender” gibi diziler, “Aşkım Bahardı”, “Zalo”, “Dert Bende”, Aşk Yolunda”, “Şeflerin Şefi”, “Fazla Şaapma” gibi sinema filmleri, “Suit”, “Sevmekten Öldü Desinler”, “Seninle Evlenir Miyim?”, “Karı Koca İşleri”, “Şaşkın Aşıklar”, “Unutmak”, “En güzel parçam”, “Hesaplaşma”, “İçimizdeki Kafes”, “El Yapımı Aşk”, “Tehlikeli İlişkiler” gibi tiyatro oyunlarının afişlerine imza atan Aksular, üretilen afişlerin sanat tüketicisini etkilemesinin gerektiğini belirtti.

Galip Aksular: “Afiş tasarımı bir işi satmanın tüm öğelerini içinde barındırır. Doğru bir tasarım, yapılan işin kitlesini etkilemesi için önemli bir rol oynar. Bu rol doğru renkler, tipografi ve kadrajla ve en önemlisi doğru fikirle ortaya çıkar. Bir işi yaparken afişin neyi temsil edeceği çok önemlidir. Bireysel bir iş yapmıyoruz, yaparken bir takım oyunu oynamak zorundayız. Bu da işimizi daha iyi noktalara taşımayı sağlamaktadır. Fotoğrafçısından asistanına kadar herkes o afişin ortaya çıkardığı enerjiyi temsil eder. Bu iş için rahatlıkla insanı etkileme sanatı diyebilirim. O yüzden bize gelen her projede detaylı ve bu işi daha iyiye nasıl taşırız ve herkesi nasıl mutlu edebiliriz düşüncesiyle işlerimizi daha iyi yapıyoruz.”