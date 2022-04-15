GALATAPORT İSTANBUL’DA NOSTALJİ RÜZGARI

İSTANBUL - Galataport İstanbul, tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de etkinliklerine devam ediyor. 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan “Nostalji İstanbul”; Galataport İstanbul’un tamamına yayılıyor.

“Nostalji İstanbul” kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri, 7’den 70’e Galataport İstanbul’un tüm misafirleriyle ücretsiz olarak buluşuyor.

Ebru sanatından gölge tiyatrosuna uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor

“Nostalji İstanbul” kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde; Esin Çelebi Bayru, Bihter Türkan Ergül, Avedis Kendir, Dinçer Güner, Özge Ersu gibi isimler dinleyicilerle buluşuyor. Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Elif Efruze de İstanbul Şarkıları repertuarı ile “Nostalji İstanbul”da olacak. Geleneksel Gölge Tiyatrosu adı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi açık havada yetişkinlerin ve çocukların yüzünü güldürecek. Ebru sanatının duayen ismi Ömer Faruk’un da aralarında olduğu sanatçılar hem ebru sanatını meraklılarına anlatacak hem de canlı performanslara imza atıyorlar.

Bir ay boyunca sürecek etkinlikte, enstrümantal müzik eşliğinde gerçekleşecek kum sanatı gösterileri ile geleneksel ve İstanbul temalı sanat eserleri de ziyaretçilere sunulacak. Çocukların da unutulmadığı Nostalji İstanbul’da, etkinliğe özel kukla tiyatrosu ile Hacivat ve Karagöz seçkisi de küçük misafirler ile buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenecek ve keman virtüözü Cihat Aşkın’a eşlik edecek Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konseri de Galataport İstanbul’da müzikseverler ile buluşacak. Orkestra şefliğini ise Prof. Rengim Gökmen üstelenecek.

Mehmet Bali: “Nostalji İstanbul’da misafirlerimizi, İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerle ağırlıyoruz”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, “Tarih, kültür ve doğal güzellikler açısından dünyanın en özel noktalarından biri olan Karaköy’de bulunan Galataport İstanbul, kısa zamanda yaşamın her alanına dokunan, kültürleri buluşturan ve herkesi kucaklayan bir mahalle oldu. Ramazan ayı boyunca sürecek Nostalji İstanbul’da da tüm misafirlerimizi İstanbul’un eski dokusu, gelenekleri ve çok katmanlı kültürünü yansıtan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

16-17 Nisan etkinlik takvimi

16 Nisan Cumartesi - 20:30-21:15 / Dinçer Güner ile Astroloji Söyleşisi: Astrolog Dinçer Güner gök yüzü hareketlerini, bir bilim olan astrolojiyi katılımcılar için interaktif olarak anlatacak.

17 Nisan Pazar - 20:30-21:00 / Ebru Sanatı: Duayen ebru sanatçısı Ömer Faruk'un da aralarında olduğu ebru sanatçıları ebru sanatını meraklılarına gösterip canlı performansa imza atacaklar.

Galataport İstanbul Hakkında:

Doğuş Grubu’nun Özelleştirme İdaresi tarafından 16 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen Salıpazarı Limanı İhalesi’ni 702 milyon USD teklifle kazanmasının ardından, Grup Ocak 2014’te Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ile ortaklık gerçekleştirdi ve bu ortaklıkla alanın geliştirme ve işletmesinden sorumlu Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. kuruldu. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile yapılan devir sözleşmesini takiben, Şubat 2014’te liman sahası devralındı ve faaliyetlere başlandı. Şirketin unvanı, Şubat 2018 itibariyle Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. olarak değiştirildi.

Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 km sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul erişilebilir ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Misafirlerine “nefes alan”, sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor.

Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yaparak şehrin kültür sanat alanındaki yeni buluşma noktası haline geldi. Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da İstanbul’un ilk Müze Meydanı oldu. Bu meydanın merkezinde yer alan ve tarihi 1848’e uzanan Tophane Saat Kulesi, çok özel bir teknikle yerinde kaldırılarak restore edildi.

HABER: FUNDA AKOSMAN