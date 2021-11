Fuat Oktay: Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızı korumak kadar önemli

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir. Yerli ve milli projelerle siber tehditlerin en az maliyetle en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Milli Siber Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki zirvede; Fuat Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, salgının da etkisiyle hayatın, her geçen gün biraz daha dijital alana taşındığını vurgulayarak, siber tehditlere karşı yerli ve milli kalkanlarını geliştirmek ve siber vatanda tam egemen olmak için kaybedilecek 1 dakikalarının bile olmadığını söyledi.



'TOPRAKLARIMIZI KORUMAK KADAR ÖNEMLİ'



Maryland Üniversitesi tarafından yapılan 'Siber Güvenlik Araştırması'na göre, dünya genelinde her 1,12 saniyede 1 yani neredeyse her saniye siber güvenlik saldırısı gerçekleştiğini hatırlatan Oktay, "Her geçen gün sayısı artan siber ihlallerle birlikte dünya genelinde siber güvenlik harcamalarının önümüzdeki yıl 133,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu öngörülerin arkasındaki sebep, giderek daha çok fiziksel bilginin dijital ortama aktarılması, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin de artık internete bağlanıyor olmasıdır. Teknolojiye ve veriye hükmeden; veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan unsurlara da hükmedebilmektedir. Bu durum güvenlik anlayışını da değiştirmiş; artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle yerli yazılımla yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir. Siber teknolojilerde öncü konuma geçmekse milli teknoloji hamlemizin en önemli parçalarından birisidir. Bu doğrultuda özellikle son 5 yıl içinde; kritik altyapılarımızın korunmasının yanında, siber kapasite inşasına ve tehditleri en hızlı biçimde tespit edip engellememizi sağlayan 'teknolojik tedbirlere' özellikle eğilmiş durumdayız" dedi.



'ULUSAL MOBİL ALTYAPIYA Wİ-Fİ İLE BAĞLANIP ŞOV YAPMAYA BENZEMEZ'



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 110 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edildiğini ve altyapı seviyesinde erişiminin engellendiğini kaydeden Oktay, "Ayrıca USOM tarafından 28 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan Global Siber Güvenlik Endeksinde 200 ülke içinde 11'inci sıraya yükselmiş durumdayız. Yerli ve milli projelerle, siber tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz. AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemleri ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zeka kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA ile gerçekleştiriyoruz. Bu bahsettiklerim, ulusal mobil altyapıya Wi-Fi ile bağlanıp şov yapmaya benzemez. Her birinde emek, yatırım ve vizyon olan devrim niteliğinde adımlardan bahsediyorum" diye konuştu.



'GÜVENLİK DUVARLARI SARSILMAZ HALE GELECEK'



Yerli ve milli altyapılar sayesinde; 700'den farklı zafiyet tipinin ülke genelinde sürekli olarak kontrol edildiğini ve günlük yaklaşık 4 milyon sahte web sitesinin kontrolünün yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:



"Bu imkanlarımızla ülke genelinde kullanıcılara ve bilişim sistemlerine yapılan saldırılar çoğu zaman arka planda sessiz sedasız önlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Siber Güvenlik Komutanlığı da, beşinci harekat sahası olarak nitelendirilen siber uzayda operasyon kabiliyetlerini her geçen gün geliştirmektedir. Diğer taraftan ulusal siber güvenlik teknolojisi kapasitemizi güçlendirmek için Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) teşvikleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ve Kalkınma Ajansı projeleriyle siber teknoloji alanının tüm paydaşlarını destekliyoruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de zaten bu desteğimizin en güzel örneği. Kümelenme bugün 192 üye firması, 275'in üzerinde milli ürün ve 400'den fazla faaliyeti ile siber güvenlik sektöründe başarılara imza atmaktadır. Siber Güvenlik Haftası kapsamında; firmaların başarı hikayelerine, dünyaya açılma adımlarına ve siber güvenlik ekosisteminin gelecek vizyonuna oturumlar ayrılmış olması da memnuniyet vericidir. Etkinlikler kapsamında yerel üreticinin yerel alıcıyla buluşmasıyla sektör güçlenecek, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşarak siber vatanın tehdit ve güvenlik duvarları daha sarsılmaz hale gelecektir."







İSMAİL DEMİR: BU YIL 2'NCİSİNİ DÜZENLİYORUZ



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek için kurdukları Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Demir, bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayanların tüm unsurlara da hükmedebildiğini belirterek, "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, tüm kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katkılarıyla temelleri atılan ve ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan bir platformdur. Türkiye Siber Güvenlik Kümesinin ana hedefi; Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak, siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmektir" dedi.