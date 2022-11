Fuat Oktay: Atatürk'ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Atatürkçü görünüp aslında ‘iztemezük’çü olan kimi refleksler, söylemler zaman zaman bizi yorsa da her dem tazelenen bir şevkle milletimizi hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Yerlileşmeye, millileşmeye direnenlere rağmen biz Atatürk’ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.



Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile davetliler katıldı. Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde rahmetle yad ettiklerini söyleyerek "'Geldikleri gibi giderler' dedirten özgüveniyle ve 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ifadesinde hayat bulan milletine güveniyle Anadolu’nun dirilişine vesile olmuştur. İlhamımızı, milli mücadeleyi, şartların zorluğuna ve yokluklara bakmadan 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla zafere ulaştıran Mustafa Kemal Atatürk’ün azim ve kararlılığından alıyoruz. Gazi’nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık atıf yaptığı 'İrade-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamaz' sözüne uygun şekilde, bizler de daha büyük reformlar, daha büyük hedefler için hazırlanıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmeti, aynı zamanda istiklalimizi tahkim eden birer burç olarak görüyoruz. Hamdolsun bugün 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora her alanda sayısız burç yükselmektedir. Şimdi bu burçların üzerinde daha büyük hayalleri hayata geçirmenin hazırlıklarını yürütüyoruz" diye konuştu.



'TÜRKİYE YÜZYILINA MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE HAZIRLANIYORUZ'



Oktay, 'Türkiye Yüzyılı'na millet ile birlikte hazırlandıklarını dile getirip, "Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethinin hazırlıklarını yaparken, zaman zaman halkın arasına karışıp insanların ne düşündüklerini ne konuştuklarını ne istedikleri anlamaya çalışırmış. Fatih’in, tebdili kıyafet gerçekleştirdiği bu gezilerinden birinden dönüşünde yanındakilere, 'Ben bu milletle değil İstanbul'u, cihanı bile fethederim' dediği rivayet edilir. Cumhuriyetimizi kuran iradenin dayandığı güç işte bu milletti. Biz de 20 yıldır ülkemizde gerçekleştirdiğimiz her reformu, her devrimi, her yeniliği bu anlayışla milletimizle birlikte başarıya ulaştırdık. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı'na aynı güvenle yine milletimizle birlikte hazırlanıyoruz. Atatürk’ün 'Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' hedefini rehber edinerek yürüttüğümüz bu mücadeleyi de zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’i anlamak ve yaşatmaktan bizim anladığımız işte budur. Sahip olduğumuz imkanları, yeni atılımlarımızın altyapısı olarak görerek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için her alanda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



Oktay, Atatürk’ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini kaydederek, "Siyasi istiklalin olmadığı yerde iktisadi, askeri, kültürel özgürlük zaten bulunamaz. Geçtiğimiz günlerde cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü, ‘Türkiye Yüzyılı’ müjdesi ve ülkemizin yerli- milli otomobili Togg’un sevinciyle idrak ettik. Tam bağımsızlık yolunda savunma sanayi atılımlarımız, stratejik alanlarda yerli üretim, yerli enerji kaynaklarının keşfi ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı 2023’ü nirengi noktası haline getirecek hazırlıkların içindeyiz. Milletimizle birlikte ele ele, yürek yüreğe vererek 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım birlikte yükselteceğiz. Elbette, tıpkı milli mücadeleye karşı olanlar veya 6 asırlık Osmanlı'nın yıkılışının verdiği umutsuzlukla kayıtsız kalanlar bulunduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı'na da şaşı bakanlar çıkacaktır. Biz hiçbir zaman insanlarımızın üzerine karamsarlık bulutları toplamaya çalışmaktan başka gayretleri ve kabiliyetleri olmayanlara bakmadık. Bugün de aynı şekilde milletimizi, niyetlerini sorgulamaksızın karamsarlık bezirganlarının değil umudun, vizyonun, yüksek hedeflerin bayrağı etrafında toplanmaya davet ediyoruz. Atatürkçü görünüp aslında ‘iztemezük’çü olan kimi refleksler, söylemler zaman zaman bizi yorsa da her dem tazelenen bir şevkle milletimizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız. Yerlileşmeye, millileşmeye direnenlere rağmen biz Atatürk’ün vasiyetinin gereklerini yerine getirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.