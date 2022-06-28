Fuad Omerovic İş Hayatı! Başarısının Sırrını Anlattı!

Sadece yaşadığı şehirde değil Almanya'nin pek çok şehrinde yatırımları bulunan ve Tüm Alman'ya örnek başarılarıyla da ilgileri üzerinde toplayan Fuad Omerovic'den bahsedeceğiz sizlere.

Son dönemlerde pek çok başarı hikayeleri dinliyoruz. Ancak bu sefer biraz daha farklı bir başarı hikayesiyle sizlerleyiz. Sadece yaşadığı şehirde değil Almanya'nin pek çok şehrinde yatırımları bulunan ve Tüm Alman'ya örnek başarılarıyla da ilgileri üzerinde toplayan Fuad Omerovic'den bahsedeceğiz sizlere.

Almanya'da başlayan yatırımlar serüveni, başta Avrupa'da İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde başarıyla sürmekte. Bir girişimicin kolay cesaret edemeyeceği sektörlerden biri olan E-ticaret girip; Almanya'da bir çok kişiye iş imkanı sağlayarak projeyisini alnının akıyla hayata geçirip büyütmeyi başardı

Dünya'nin pek çok şehrinde yer alan yatırımları ile 500'e yakın kişiye istihdam sağlayan Fuad Omerovic her geçen gün istihdam sağladığı kişi sayısını artırarak başarılara doymayan Fuad Omerovic, başarısının sırrının; başta ailesi, yakın çevresi ve çalışanlarının kendisine olan güveni ve sadakati kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Mottosuyla ticaret hayatında başarıdan başarıya koşan Fuad Omerovic kariyerinde başarılar dileriz.