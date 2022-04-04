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Ford Otosan’dan Cerebral Palsy’li çocuklar için anlamlı proje!

Ford-Otosan, Cerebral Palsy’li çocukların rehabilitasyon ve özel eğitimlerine destek olacak çok özel bir projeye imza attı. Bu projede engelli çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyerek ve hareket özgürlüğü kazandırarak sosyal hayatta fırsat eşitliliğinin güçlendirmek amaçlandı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:10
Ford Otosan’dan Cerebral Palsy’li çocuklar için anlamlı proje!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Doğum öncesi, sırası veya sonrasında beyinde gerçekleşen hasar nedeniyle ortaya çıkan ve hareket bozukluğuna neden olan Cerebral Palsy, bebeklerin ve çocukların hareket özgürlüğünü kısıtlayarak sosyalleşmesini engelliyor. Bu doğrultuda Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye ve Ford Otosan, çocukların rehabilitasyon ve özel eğitimlerine destek sağlamak için bir araya geldi. Ford Otosan Satın Alma Biriminin tedarikçilerine verdiği eğitimlerin karşılığı olarak yaptığı bağışlar sayesinde bir ilke imza atıldı. Vakıf bünyesinde “Teknoloji Temelli Rehabilitasyon Alanı” oluşturuldu. Bunun yanı sıra, “Pediatrik Rehabilitasyon Odası Yenileme Çalışmaları” ve “Fizyoterapi Odalarının Yeni Donanımlarla Düzenlenmesi” projeleri de tamamlandı.

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