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Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi

Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi

Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi tamamlandı

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:18
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Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki 7'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 7'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kara DevriyesiTürkiye-Rusya Devriye
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