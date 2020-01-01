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Filtre takılmadı, mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Filtre takılmadı, mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:41
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Filtre takılmadı, mühürlendi

ZONGULDAK - Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.

GECE TEBLİĞ EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2020 05:47
Anahtar Kelimeler:
Bacasında Filtre Olmayan SantralZonguldakMühürüretimÇatalağzı Termik Elektrik Santrali
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