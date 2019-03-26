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Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, "Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz kendimizi düzeltmek zorundayız. HSK'nın (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız" dedi.

Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, "Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz kendimizi düzeltmek zorundayız. HSK'nın (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız" dedi.

26 Mart 2019 Salı 15:54
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Feyzioğlu: HSK'nın yapısını günü geldiğinde değiştirmek zorundayız

SAMSUN - TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, meslek hayatında 25, 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalyalarını vermek ve çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de katıldı. 'Yargı Reformu Strateji'sinin hazırlandığını ve yerel seçimlerden sonra açıklanacağını bildiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bize ABD'den Avrupa'dan ders veren çok. Herkes hukuk devleti dersi veriyor. Kimi eleştirilerde haklılık var, kimi eleştirilerde ise bazı lobilerin Avrupa'da ve Amerika'da güçlerini birleştirerek yaptıkları çok aktif çalışmalar var. Biz bunları da biliyoruz. Ama biz kendimizi düzeltmek zorundayız. Eksiğimiz, yanlışımız var mı; var. HSK'nın yapısını günü geldiğinde hep birlikte değiştirmek zorundayız. Türkiye bir 15 Temmuz'u yaşadı. Olağanüstü bir dönemden geçtik. Yargının içinden FETÖ mensuplarını temizledik diyorsak bundan sonra HSK'nın hem demokratik hem de siyasi iktidardan bağımsız bir şekilde oluşmasını sağlamamız lazım. Çünkü yaratılmak istenen algı şu; Siyasi iktidarın önünde 50 tane telefon var. Şunu tutukla, şunu at, bunu hapset. Maalesef yargının HSK düzenlemesine baktığınızda da HSK'nın yapısı itibarıyla siyasi iktidarın doğrudan ve çok ciddi şekilde etkisine oluşumu itibarıyla açık olduğunu görüyorsunuz."

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU POLİS

Avukatlar arasında açlık sınırı seviyesinde yaşayan meslektaşlarının olduğunu kaydeden Metin Feyzioğlu, "Biz bir çözüm ürettik. Hukuk devletinin sağlığını da etkileyecek şekilde planladık. Sayın Adalet Bakanı ve sanıyorum Sayın İçişleri Bakanı'nın da çok olumlu baktığı bir çözümden söz ediyorum. Biz yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk öğretmeye çalıştık. Bir soruşturma fiiliyatta savcının emrinde yürür ama polisin hukuka saygılı olması demek hukuk devleti vardır demektir. Proje şudur; Hukuk fakültesi mezunlarının büyük sayılarla komiser muavinliği kadrolarına alınması. Çünkü her hukuk fakültesi mezununun artık avukat olması şart değil. Bugün avukat sayımız ihtiyacın iki katı. Polis amirlerinin tıpkı Amerika FBI'ında olduğu gibi Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi hukuk fakültesi mezunu olmasını sağlarsak eğer, hukuk öğrenmiş değil, hukukçuluğun üstüne çok etkili polislik öğrenmiş bir emniyet teşkilatına sahip oluruz. Ve böylece soruşturma dosyaları ilk andan itibaren büyük bir titizlikle hazırlanır, emek, zaman kaybı olmaz" diye konuştu.

Projenin medeniyet projesi olduğunu belirten Feyzioğlu, "Ben Sayın Adalet Bakanının projesini önemsiyorum, tam destek veriyorum. İçişleri Bakanının da bu projeye sıcak baktığını öğrendim. Kendisiyle bu konuda yüz yüze konuşmaya arzu edilirse hazırım. Gerçekten bunun desteklenmesi lazım ve Avrupa Birliği'ne de dönüp 'Sizde nasıl acaba, biz polis muavinlerini polis komiseri yardımcılarımızı hukuk fakültesi mezunlarından artık seçiyoruz, atıyoruz, siz nasıl yapıyorsunuz?' bunu demek ve yüzlerini de görmek isterim o gün" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği BaşkanıMetin FeyzioğluHSK
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