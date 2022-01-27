Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,997.69
ALTIN
788.67
DOLAR
13.63
STERLİN
18.26
EURO
15.22
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı 5...
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve...
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

27 Ocak 2022 Perşembe 15:08
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Fatma Girik, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören, ardından saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda da bir tören düzenlendi. Anma töreni sonrası Girik'in cenazesi Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü. 

Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok sanatçı, siyasetçi ve sevenleri katıldı. 


 

"ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hepimizin başı sağ olsun bu Kovid-19 döneminde sanat camiamız çok değerli birini kaybetti. Maalesef bu süreç tüm dünyada yaşanıyor. Bize düşen görev onlardan sonra yerlerini doldurmak ve yeni sanatçıların onların yerini almasını sağlamak. Başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Acımız büyük. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. 


 

“ÇOK SEVDİĞİM VE SAYDIĞIM DEĞERLİ USTAMI KAYBETTİM" 

'Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik' diyen Kerem Alışık, “Acımız büyük. İnsanları insan kalbiyle seven bir insan. O mavi gözleriyle hem hayata hem sanata hem de kalbimizin derinliklerine çok güzel bakan biri. Biz mavi bakmayı ondan öğrendik. O yüzden elimizden düşmüyor mavi kalem. Şimdi o da gökyüzündeki can arkadaşlarının yanına gitti. Çok üzgünüm çok sevdiğim ve saydığım değerli ustamı kaybettim" ifadelerini kullandı. 


 

"GERÇEK BİR CUMHURİYET KADINIYDI"

Törene katılan Nuri Alço ise "Fatma Girik'i anlatmak gerçekten çok zor. Önemli olan onunla yaşamak. Yaptığı bütün işlerde bütün fakirin ve emek verenin yanındaydı. Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Ne kadar kötü durumda olursa olsun o yüzündeki gülümsemeyi ve esprilerini hiçbir zaman eksik etmezdi. Kendisini en son bodrumda ziyaret etmiştim. Gayet iyiydi, neşeliydi" dedi. Fatma Girik, son yolculuğuna sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Son Yolculuğuna UğurlandıFatma Girik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
İsmail Demir: Teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak mecburiyetindeyiz
İsmail Demir: Teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak mecburiyetindeyiz
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sanıklar karar duruşmasına çıkacak
Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sanıklar karar duruşmasına çıkacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor
Beykoz Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!
İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!
GÜLE GÜLE EZO GELİN
GÜLE GÜLE EZO GELİN

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma