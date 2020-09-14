Fatih Çelik Gözünü Dünya Starlarına Dikti

MUĞLA- Meşhur iş insanı Fatih Çelik pandemi sürecinin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini ve projelerini arttıracağını vurgulayarak bu süreçte diğer iş insanlarının da aynı özveri ile çalışarak yatırımlarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Akyaka doğal yaşam villaları adındaki proje’nin hız kesmeden ilerlediğini ve pandemi koşullarına uygun yeni bir yaşam alanı tahsis etmenin çalışmalarına başlandığı duyuruldu.



Çelik, Gökçek Muğla Akyaka’da geliştirdiği çevreci ve titiz proje’nin doğal yaşam içerisinde bulunan villaları, organik bahçeleri ve müstakil havuzları ile konforlu bir yaşam sunduğunu söyleyerek projenin bölgenin ekonomik kalkınması adına son derece yararlı olacağını vurgulamıştır.



“Akyaka Doğal Yaşam Villaları” projesi 50 adet ultra lüx villa projesini hayata geçirmek için kararlılıkla sürdürülürken tesisin 2021 yılında misafir kabul etmeye başlayacağı belirtilmektedir. Bu ultra lüx ve konfor abidesi proje aynı zamanda tüm ailelere covid-19’dan arınmış bir yaşam tarzı vaad etmekte. Pandemi süreci ve sonrasında değişip dönüşen toplumsal düzene adeta baş kaldıran bu devasa proje dünya turizmi açısından son derece önem arz etmekte.



Buna ek olarak proje kapsamında, pandemi koşullarının getirdiği yeni kurallara uygun olarak Muğla Akyaka’da konser vermek üzere Jennifer Lopez, Shakira gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla görüşüldüğü ve yakın zamanda bomba bir yıldızla konser verileceği açıklandı. İş insanı Fatih Çelik tesisin açılışı için son derece büyük bir özveri ile çalışıldığını ve 30 yılı aşkın süredir Kapalıçarşıda yaptığı yatırımlardan sonra Muğla Akyakada turizm sektörüne devasa katkılar sağlamaya devam edeceğini belirtti.

HABER: ELİF HAYVALI