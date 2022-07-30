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Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:45
Fatih Belediyesi 60 Memur ve Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Anacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği İle Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur ve Zabıta Memuru alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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