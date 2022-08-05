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"Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor"

05 Ağustos 2022 Cuma 15:22
"Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor"

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden 3'ünün daha hareket ettiğini belirterek, "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı ardından 'Türkiye- Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" dedi.

Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem askeri eğitim iş birliği hem de savunma sanayisi alanlarında çok daha gelişeceğini değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

'TEMENNİMİZ SÜRECİN AKSAKSIZ TAMAMLANMASI'

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü 3 gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin imzalandığını hatırlattı. Belge kapsamında, İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akar, şunları söyledi: 

"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 3 gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna'da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarUkraynaTahıl Gemileri
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