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Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:07
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Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kentinden teröristlerin Akçakale'ye geçeceği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terör ve istihbarat ekipleri, sınır hattında düzenledikleri operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Teröristlerin yanında bulunan çuvallarda ise 8 kilo C4, 4 kilo PETN plastik patlayıcı, 3 el bombası, piyade tüfeği, 7 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.

İfadeleri için emniyette götürülen teröristlerin, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplamak için sınırı geçtikleri belirlendi. Örgüt mensupları sorgularında, Suriye'deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi aldıklarını, başta metropoller olmak üzere Türkiye'de eylem yapmayı planladıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EylemTerörist
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