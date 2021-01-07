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Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı

EXPO 2023 Kahramanmaraş'a katılım sağlayacak olan ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı. Afganistan AIPH Temsilcisi Zabiyullah Yusufi ile anlaşmayı imzalayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkenin EXPO 2023'e katılım sağlayacağını kendilerine ilettiğini söyledi.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:41
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Expo 2023'e katılacak ülkelerden ilk resmi imzayı Afganistan attı

KAHRAMANMARAŞ - Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra uluslararası en büyük organizasyon olan Expo'nun 2023'te düzenleneceği şehir olan Kahramanmaraş'ta tüm hazırlıklar devam ediyor. 747 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek olan ve 63 türde 60 bin 770 ağaç ve bitki türünün sergilenmesinin planlandığı Expo'ya katılacak ülkelerden biri olan Afganistan ile anlaşma için Onikişubat Belediyesi'nde imza töreni düzenlendi.

‘BİN METREKARELİK ALANDA MİLLİ PAVİLYONUMUZU İNŞA EDECEĞİZ’

Afganistan AIPH Temsilcisi Zabiyullah Yusufi, Expo'nun, düzenlendiği ülkenin uluslararası alanda imajı ve tanıtımında çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Böyle bir organizasyonda Afganistan olarak yer alacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yusufi, "Bu anlaşmayla Expo'da Afganistan'a bin metrekarelik bir alan tahsis edilmiş durumda. Afganistan olarak biz bu bin metrekarelik alanda milli pavilyonumuzu inşa edeceğiz. EXPO süresince çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, dans gösterileri, konferanslar, Afgan mutfağını tanıtan etkinlikler ve iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

‘EXPO, KATILACAK ÜLKELERE EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TURİZM YÖNÜNDEN KATKI SAĞLAYACAK’

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Expo'nun hem Kahramanmaraş hem de Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi katkı sunacağını ifade ederek şunları söyledi:

"2023'te düzenleyeceğimiz Expo organizasyonumuza 20'nin üzerinde ülke katılacağını bizlere ifade etmişi. Bu katılımlardan bir tanesini bugün somutlaştıracağız Afganistan temsilcimiz ile. Afganistan bizim kardeş ülkelerimizden bir tanesi. İnanıyorum ki Expo 2023 Kahramanmaraş'ın tanıtımıza, güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına, katılacak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin realize edilmesine çok önemli fırsat sağlayacaktır. Katılacak ülkelerle ikili ve çok yönlü anlaşmalarla ekonomik, kültürel ve turizm yönünden yapılacak anlaşmalarla Kahramanmaraş'ımıza ve o katılan ülkelere çok değerli katkılar sağlayacak."

Konuşmaların ardından Hanefi Mahçiçek ile Zabiyullah Yusufi anlaşmayı imzaladı. Mahçiçek daha sonra Yusufi'ye Expo plaketi verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EXPO 2023 KahramanmaraşAfganistan
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