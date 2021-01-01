Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satışa çıkarıldı
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 aile, eylemlerinin 487'nci gününde, evlat nöbetini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2018'de 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bekdaş, evlat nöbetindeki ailelere destek için çağrıda bulundu.

01 Ocak 2021 Cuma 15:18
4 Okunma
Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'DİYARBAKIR ANNELERİ SADECE EVLATLARINI İSTİYOR'

Diyarbakır'da 2018'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetinin Celil Bekdaş, evlat nöbetindeki ailelerin eylemlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Yeni yıla buruk girdiklerini söyleyen Bekdaş, "487 gündür eylemimizi sürdürüyoruz. 2020 yılı bize iyi gelmedi. İnşallah 2021 yılı iyi olacak. Evlatlarımız yanımızda olmadığı için yılbaşını kutlamadık. HDP yanlısı bazı medya kuruluşları bizimle ilgili yanlış haberler yapıyor. Herkes buraya evladı için geliyor. Onlar, 'Diyarbakır anneleri ne istiyor' diye soruyorlar. Diyarbakır anneleri sadece evlatlarını istiyor. Buradan herkese sesleniyorum, bu ailelere sahip çıksınlar. Bu ailelerin evlatlarını versinler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evlat NöbetineKısıtlamaDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alaattin Çakıcı’dan 3 Mesaj
Alaattin Çakıcı’dan 3 Mesaj
TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı Ziyaret Etti 
TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı Ziyaret Etti 
Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret
Bakan Soylu'dan Van Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasına ziyaret
Mehmet Danaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı 
Mehmet Danaoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı 
Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
LİBYA’DA NELER OLUYOR?
LİBYA’DA NELER OLUYOR?
Bakan Ersoy, Bodrum'un alt yapı ve kanalizasyon temelini attı
Bakan Ersoy, Bodrum'un alt yapı ve kanalizasyon temelini attı
Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma