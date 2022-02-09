Ev Konforunda Profesyonel Hizmet

Bu durum, özellikle çalışan kesim açısından önemli bir sorun ortaya çıkarmaktadır; konaklama…

Örneğin Tüyap fuarı ile alakalı bir işiniz var ve şehir dışında oturuyorsunuz. İnternete girdiniz ve fuara yakın bir lokasyon için Beylikdüzü Otelleri şeklinde aramanızı yaptınız. Karşınıza farklı fiyatlarda, onlarca otel çıktı. Peki, fiyat aramanızda veya konaklama kriterlerinizde tek seçim mi? Hijyen, personel kalitesi, hizmet hızı ve yeterliliği, güvenlik gibi özellikler sizin için nasıl bir öneme sahip?

Konaklama üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu kriterlerden birisinin eksiliği bile müşterilerin tekrar konaklama isteğini olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında mimari dizaynının rahatlatıcı ve sıcak olması da seçimi etkilemektedir.

Beylikdüzü Otelleri arasında, konaklama fiyatları ve hizmet çeşitliliği ile Loss Hotel, aradığınız bütün kriterleri karşılamaktadır. Özellikle günümüzdeki pandemi koşulları göz önüne alındığında, sunulan hizmet kadar güven de oldukça önemli bir yere sahiptir. Loss Otel, konforunuz kadar sağlınıza da önem vermekte ve Beylikdüzü Otel Fiyatları arasında kaliteyi uygun ücretler ile sunmaktadır. Otelimizin genel yapısı ve hizmet çeşitliliği ise şu şekilde oluşmaktadır.

Hızlı Güvenli Rahat

Modern mimariye uygun yapısı ile Loss Hotel, siz değerli misafirleri için genel olarak 3 farklı oda tipine sahiptir. Toplam 50 oda içerisinden size uygun olanını seçebilirsiniz.

Çift kişilik yanında bir adet tek kişilik yatak ile kalabalık gruplar için uygun büyük odalar.

Geniş yatağı ve ferah yapısı ile aileler için uygun çift kişilik odalar.

Tek kalacak kişilere uygun, geniş yatak ve oda yapısıyla tek kişilik odalar.

Beylikdüzü Otel Fiyatları arasında en uygun ücretler ile geniş odaların yanında hizmet çeşitleri ise;

İstanbul gibi, park yeri bulmanın oldukça zor olduğu bir şehirde sunulan ücretsiz otopark hizmeti

Her odada bulunan, değerli eşyaların veya belgelerin saklanabileceği güvenlik kasaları

7/24 dünya ile iletişimizi sağlayacak ve işlerinizi kolayca halletmenize yarayacak wi-fi hizmeti

Dilediğiniz hizmeti, dilediğiniz saat alabilmeniz için 7/24 hizmet ağı

Günün yorgunluğunu ve stresini atabilmeniz için spa hizmeti

Ülkeden ve dünyadan haberleri alabileceğiniz, spor, film ya da sevdiğiniz dizileri izleyebileceğiniz kablo TV hizmeti

İstanbul trafiğinin stresini yaşamadan, zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeniz için Havaalanı transferi

Pandemi şartları nedeniyle değişen sağlık prosedürlerine uygun ve güncel; bina, oda ve personel temizlik çalışmaları

Loss Hotel, İstanbul Beylikdüzü Otel seçenekleri arasında en geniş hizmet seçeneklerini, profesyonel anlayış ile sunmaktadır. Genel olarak, müşterilerini misafirleri olarak görmekte ve modern, geniş odaları ile misafirlerini ağırlamaktadır. Yabancı dilde yetkin personelleri ise kalite standartlarını yabancı misafirleri için de sağlamaktadır.

Bütün bunların yanında içinde bulunduğumuz sıkıntılı döneme uygun biçimde, otel iç ve dış, personel sterilizasyonu eksiksiz yerine getirilmektedir. Sağlık güvenlik önlemleri, konuklarının konforu bozulmadan gerçekleştirilmektedir.

Otelimiz, sunmuş olduğu nitelikli ve güler yüzlü hizmetin yanında lokasyon olarak ta oldukça uygun ve avantajlıdır. Beylikdüzü Otel Fiyatları aramaları içerisinde, bu yönüyle de öne çıkmaktadır.

Şehrin Ortasında Kaosun Dışında

İstanbul, tarihi güzellikleri, iş olanakları ve tüm sektörlerdeki konumu nedeniyle adeta bir cazibe merkezidir. Bu durum, şehrin tarihi güzelliklerini görmek isteyenlerin veya işlerini halletmek isteyenlerin sıklıkla İstanbul’a gelmesine neden olmaktadır. Trafik, kalabalık, stres gibi durumlar özellikle İstanbul dışından gelenler için zorlayıcı olabilmektedir.

Loss Hotel, İstanbul Beylikdüzünde otel fiyatları aramalarında, en uygun seçenektir. Neden mi? Konum olarak neredeyse İstanbul’un merkezinde bulunan Loss Hotel, fuar alanları, İstanbul boğazı, Anadolu ve Avrupa yakası, tarihi mekânlara oldukça yakındır. Bunun yanında, Atatürk havalimanı ve anayollara yakınlığı ile ulaşım konusunda da oldukça avantajlıdır.

Beylikdüzü Otel fiyatları içerisinde en uygun fiyatları, en uygun konum ile sunan Loss Hotel, bununla da kalmaz. Havalimanı transfer hizmeti ile konaklama sonrası misafirlerini en güvenli şekilde uğurlar.

İş gezisi veya turistik amaçlı geziler açısından Beylikdüzünde günlük otel arayanlar için Loss Hotel, gecelik fiyatları ile öne çıkmaktadır. Bunun yanında, modern mimarisi, iç ve dış dekorasyonu, güler yüzlü, kesintisiz hizmeti ile misafirlerini günlük hayatın stresinden uzak tutmaktadır.