Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.569,03
ALTIN
1.023,08
DOLAR
17,37
STERLİN
21,31
EURO
18,28
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir'e şehit ateş düştü

23 Haziran 2022 Perşembe 13:56
Eskişehir'e şehit ateş düştü

ESKİŞEHİR - Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un (29), acı haberi Eskişehir’de yaşayan ailesine verildi. 8 ay önce evlenen Arduç’un evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ile Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen yaralandı. Arduç, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Turgut İçen ise Dağkapı Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Arduç’un acı haberi memleketi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde ağabeyi Ayhan Arduç, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası polis emeklisi İbrahim Arduç'un 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi. 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç’un 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahının kıyıldığı, düğünlerinin ise geçen ay olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Eskişehire şehit Ateş Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlardan kriz merkezinde açıklama!
Bakanlardan kriz merkezinde açıklama!
Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı
Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı
TÜMKİAD YORULMAK NEDİR BİLMİYOR
TÜMKİAD YORULMAK NEDİR BİLMİYOR
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Gelecek Bugün Başlar Derneği'nden ücretsiz koçluk eğitimi
Gelecek Bugün Başlar Derneği'nden ücretsiz koçluk eğitimi
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi
Alevler 5 noktada ilerliyor
Alevler 5 noktada ilerliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi