Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389.62
ALTIN
490.00
DOLAR
8.6660
STERLİN
11.8511
EURO
10.1555
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu

20 Eylül 2021 Pazartesi 14:24
9 Okunma
Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu

ANKARA - Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, kaza tarihinde TCDD genel müdür yardımcısı olan İsmail Çağlar, tanık olarak dinlendi. Çağlar, hattın sinyalizasyon tamamlanmadan trafiğe açılmasıyla ilgili yapılan risk analizi konusunda bilgisi olmadığını söyledi. 

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kaza tarihinde TCDD genel müdür yardımcısı olan İsmail Çağlar, tanık olarak dinlendi. Müşteki ve sanık avukatlarının sorularının çoğuna cevap vermeyen Çağlar, "Kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan ulaşıma açılmasıyla ilgili yapılan risk analizlerinden bilginiz var mı?" sorusuna "Bilgim yok" cevabını verdi.

İsmail Çağlar, trenlerin işletilmesiyle ilgili trafik yönetmeliği konusunda eğitimi olup olmadığı yönündeki soruya da TCDD’nin bu konudaki mevzuatından bilgisi olduğu yanıtını verdi. Tanık Çağlar, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın, eğitim alıp almadığı yönündeki soruya da Yıldırım'ın deneyimli olduğunu ve yeniden eğitim almasına gerek olmadığını söyledi.

Tanığın ardından dinlenen sanık avukatları ise İsmail Çağlar'ın kaza sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunduğunu; ancak bakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle hakkında dava açılmadığını hatırlattı. Avukatlar, soruşturma izni verilmemesi konusunda Danıştay'a yapılan itirazın akıbetinin sorulmasını talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski TCDD Genel Müdür YardımcısıYHT Kazası13 Aralık 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra oksijen azlığı tehdidi
Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra oksijen azlığı tehdidi
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz
Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz
Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
Yahya Doğruer’den Ören Açıklaması
Yahya Doğruer’den Ören Açıklaması
Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz
Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz
EMŞAV- ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİDİR
EMŞAV- ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİDİR
ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL KURULU
ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL KURULU
Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı
Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma