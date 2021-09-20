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Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti

20 Eylül 2021 Pazartesi 14:20
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Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti

ANKARA - Eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü (73), Ankara'da yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Ankara'da yaşayan eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü, dün gece burun kanaması üzerine yüksek tansiyon şikayetiyle kentteki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Mengü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Şahin Mengü'nün ölüm haberini alan yakınları ve milletvekilleri hastaneye akın etti.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği genel sekreteri ve Türk Eğitim Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını yapan Mengü, daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlendi. 

DHA

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Eski Milletvekili Şahin MengüHayatını Kaybetti
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