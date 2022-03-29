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﻿Eski Başkandan Göztepe Atağı

Türkiye’nin en genç başkanı olma unvanı ile 2005-2006 yıllarında Göztepe Spor Kulübü başkanlığını yürüten Fırat Yiğit Kulübü satın almak İÇİN kolları sıvadı.

29 Mart 2022 Salı 11:01
﻿Eski Başkandan Göztepe Atağı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Milano’da yaşamaya devam eden iş adamının Göztepe Spor Kulübü aşkı ülkesine dönüş planları yaptırdı. Kısa süre önce kulübü satın almak İÇİN çalışmalara başlayan Fırat Yiğit kulübü vizyoner bir strateji ile kısa zamanda büyük hedeflere taşıyacağını söyledi. İş adamının bu Atağı Göztepe spor kulübü taraftarlarından da büyük sevgi ve ilgi topladı. Fırat Yiğit 2008 yılında da satın alma girişimde bulunmuş fakat sonuçlanmamıştı

Şimdiler de ise Başkan Mehmet Sepil’in istifası ve kulübü devretme isteği üzerine Fırat Yiğit satın alma işlemleri için kolları sıvadı. Fırat Yiğit’in ayrıca dünyaca ünlü Benzema, Ronaldo gibi sporcularla da yakınlığı biliniyor

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Göztepe Spor KulübüFırat Yiğit
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