Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.960,58
ALTIN
859,73
DOLAR
13,93
STERLİN
18,73
EURO
15,61
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

01 Mart 2022 Salı 14:21
Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

ANKARA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMMtören düzenlendi.

57'nci Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'den devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Törende Somuncoğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Sadi SomuncuoğluTBMMTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
200’e yakın öğrenci Sumy’de kurtarılmayı bekliyor!
200’e yakın öğrenci Sumy’de kurtarılmayı bekliyor!
Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi
Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi
Silah kazası şehidi uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Silah kazası şehidi uzman çavuş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
AT BİNMEYE ÜLKEMİZE GELİYORLAR
AT BİNMEYE ÜLKEMİZE GELİYORLAR
Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı
Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma