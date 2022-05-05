Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.466,26
ALTIN
896,77
DOLAR
14,86
STERLİN
18,39
EURO
15,67
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35...
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:22
Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Ankara'da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92)  memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 

Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi’nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19’uncu dönem Adana milletvekili olarak TBMM'ye girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan  Bekir Sami Daçe, yaşamını yitirdi. Daçe’nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara’dan, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine getirildi. Ceyhan’daki babaevinde helallik alınmasının ardından Hamdilli Mahallesi’ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.  Törende eşi Serpil Daçe’yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Daçe’nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Bekir Sami DaçeSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Eski vekil Ali Fuat Eyüboğlu, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
"Uzaya hakim olan demek, dünyaya hakim olmak demektir"
"Uzaya hakim olan demek, dünyaya hakim olmak demektir"
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı
Bakır kablo hırsızlığı nedeniyle OSB'ye 5 saat elektrik verilemedi; zarar 5 milyon TL
Bakır kablo hırsızlığı nedeniyle OSB'ye 5 saat elektrik verilemedi; zarar 5 milyon TL

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma