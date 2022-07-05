Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.398,84
ALTIN
983,48
DOLAR
16,98
STERLİN
20,47
EURO
17,53
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur

05 Temmuz 2022 Salı 12:29
Erol Evcil: Devleti dolandırma niyetim yoktur

ANKARA - Ankara'da 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in, ifadesi ortaya çıktı. Evcil ifadesinde, 3 milyar 9 milyon lira vergi borcu olduğunu belirterek, "Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'3 MİLYAR 9 MİLYON TL VERGİ BORCUM VAR'

Erol Evcil'in, Ankara Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3 bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" dedi.

Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erol EvcilDemir Yumruk Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi
Gebze'de boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
Gebze'de boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
"Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi"
"Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi"
"200 üniversitenin 19'unda kadın rektör var"
"200 üniversitenin 19'unda kadın rektör var"
Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı
Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول