Erkan Ayık, Ciğerci Mustafa Lezzetlerini Bu Kez Sağlıkçılar İçin Pişirdi

GAZİANTEP- Tüm dünyayı saran ölümcül Covid-19 salgını yeniden yükselişe geçti, hastanelerdeki yoğunluk sağlık çalışanlarının işini daha da zorlaştırdı. Böyle zorlu bir dönemde sağlık personeline hem destek olmak hem de jest yapmak isteyen girişimci işadamı Erkan Ayık, kolları sıvayıp mutfağa girdi.

MİNNETTAR OLDUĞUMUZU HİSSETTİREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE

Gaziantep’te yarım asırlık tecrübesiyle hizmet veren Ciğerci Mustafa’nın sahibi olan Erkan Ayık, kendi elleriyle kebap pişirdi. Ayık, paketlenen kebapları koli koli ayranla birlikte Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kebapları hastane çalışanlarına bizzat dağıtan işadamı, “Sağlık çalışanlarına minnettarız. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde fedakâr sağlık çalışanlarına minnettar olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

ELİF HAYVALI