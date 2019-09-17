Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101229
ALTIN
277.050
DOLAR
5.7256
STERLİN
7.1055
EURO
6.3126
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı...
Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer
Bir kasesi 350 kalori: 3...
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

E-BERK Tünel ve Zemin Teknolojileri, 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında yürütülen proje için TÜBİTAK desteğiyle yeni bir tünel açma makinesi üretti.

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

E-BERK Tünel ve Zemin Teknolojileri, 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında yürütülen proje için TÜBİTAK desteğiyle yeni bir tünel açma makinesi üretti.

17 Eylül 2019 Salı 13:28
11 Okunma
Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

ANKARA - Yaklaşık 12 bin parçadan oluşan ve 120 ton ağırlığında olan tünel açma makinesi,  günlük ortalama 20 metre kazı performansı sergileyecek. 60 metre uzunluğunda olan makine, toplamda 2 bin 500 metrelik bir kazı gerçekleştirecek. E-BERK tarafından üretilen tünel açma makinesiyle yaklaşık 30 milyon TL’lik bir iş bitirilmesi hedefleniyor. 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında yer alan ve Derin Deniz Deşarj Tüneli açımında kullanılmak üzere Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin özveriyle üretilen Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi’nin (EPB TBM) açılışı yarın Bakanların ve üst bürokratların katılımıyla gerçekleştirilecek. TÜBİTAK desteğiyle üretilen tünel açma makinesi, Ergene Havzası içinde yer alan organize sanayi bölgelerinin havzada yarattığı su, toprak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen projenin biran önce bitirilmesine destek olacak.

'TÜRK MÜHENDİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Ürettikleri yerli tünel açma makineleriyle ithalatın önüne geçmeyi istediklerini dile getiren E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, ürettikleri ürünlerin değerlerinin kilogram bazda 18-20 dolar civarında olduğunu söyledi. Edindikleri tecrübe ve AR-GE merkeziyle her türlü üretime hazır olduklarını belirten Özüdoğru, "Bizim ülkemizin ihracat rakamının 1,2 dolar civarında olduğunu düşürsek, ürettiğimiz bu ürünlerin ülkemize sağlayacağı katkının önemi ortaya çıkıyor. Türk mühendisinin gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Yeni ürettikleri tünel açma makinesine Cumhuriyet tarihine imza atan ilk kadın Vali Lale Aytaman’ın ismini verdiklerini ifade eden Özüdoğru, böylelikle genç kızlara da ışık olmayı amaçladıklarını kaydetti.

DHA

Son Güncelleme: 17.09.2019 06:59
Anahtar Kelimeler:
E-BERK Tünel Ve Zemin TeknolojileriErgene Havzası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
PKK, çocukları tehdit ve zorla dağa kaçırmış
PKK, çocukları tehdit ve zorla dağa kaçırmış
Adnan Oktar davası öncesi Silivri'de geniş güvenlik önlemi
Adnan Oktar davası öncesi Silivri'de geniş güvenlik önlemi
HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu
HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!
Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da
S-400'de ikinci sevkiyat tamam
S-400'de ikinci sevkiyat tamam
Afyonkarahisar'da otobüs kazası!
Afyonkarahisar'da otobüs kazası!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans