Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

ANKARA - Yaklaşık 12 bin parçadan oluşan ve 120 ton ağırlığında olan tünel açma makinesi, günlük ortalama 20 metre kazı performansı sergileyecek. 60 metre uzunluğunda olan makine, toplamda 2 bin 500 metrelik bir kazı gerçekleştirecek. E-BERK tarafından üretilen tünel açma makinesiyle yaklaşık 30 milyon TL’lik bir iş bitirilmesi hedefleniyor. 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında yer alan ve Derin Deniz Deşarj Tüneli açımında kullanılmak üzere Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin özveriyle üretilen Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi’nin (EPB TBM) açılışı yarın Bakanların ve üst bürokratların katılımıyla gerçekleştirilecek. TÜBİTAK desteğiyle üretilen tünel açma makinesi, Ergene Havzası içinde yer alan organize sanayi bölgelerinin havzada yarattığı su, toprak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen projenin biran önce bitirilmesine destek olacak.



'TÜRK MÜHENDİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'



Ürettikleri yerli tünel açma makineleriyle ithalatın önüne geçmeyi istediklerini dile getiren E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, ürettikleri ürünlerin değerlerinin kilogram bazda 18-20 dolar civarında olduğunu söyledi. Edindikleri tecrübe ve AR-GE merkeziyle her türlü üretime hazır olduklarını belirten Özüdoğru, "Bizim ülkemizin ihracat rakamının 1,2 dolar civarında olduğunu düşürsek, ürettiğimiz bu ürünlerin ülkemize sağlayacağı katkının önemi ortaya çıkıyor. Türk mühendisinin gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.



Yeni ürettikleri tünel açma makinesine Cumhuriyet tarihine imza atan ilk kadın Vali Lale Aytaman’ın ismini verdiklerini ifade eden Özüdoğru, böylelikle genç kızlara da ışık olmayı amaçladıklarını kaydetti.