Erdoğan: Üçlü muhtıra, diplomatik bir zaferdir

İSPANYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



“İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Dün gerçekleştirdiğimiz oturumda, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, bizlere video mesajla hitap etti. Sürecin başından itibaren kendisiyle yakın diyaloğumu sürdürüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le de düzenli temas halindeyim. Tüm bu çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir.”



Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inandığını belirten Erdoğan şunları kaydetti;



“Ukrayna tahılının Karadeniz’deki limanlardan ihraç edilmesine yönelik BM Planı’na ilişkin katkılarımızı paylaştım. BM’in ve tarafların katılacakları dörtlü toplantıyı İstanbul’da en kısa zamanda düzenlemeye matuf çabalarımızdan bahsettim.”



NATO STRATEJİK KONSEPT BELGESİ’NDE TERÖR ASİMETRİK TEHDİT



“Stratejik Konsepte terörizmin en ciddi asimetrik tehdit olarak alınması, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele yönündeki kararlığının ortaya konulması elbette önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Fiiliyatta terör örgütleri arasında bir ayrıma gidilmeden mücadelenin tam bir dayanışma içinde sürdürülmesi zaruridir.”



“Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Tarih bize bu tür ihmalkarlıkların daha sonra ölümcül tehditler olarak muhataplarına geri döndüğünü göstermiştir. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en küçük bir müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar bunun açık örneğidir.”



“Müttefiklerimizden sözde değil eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimiz mesajını güçlü bir şekilde vurguladım.”



“İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuru bağlamında yaşananlar Türkiye’nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.”



“Üçlü Muhtıra imzalanması bir başlangıçtır, bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte, muhtıra kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız.”



“Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü Muhtıra’yla Türkiye, PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma, PYD, YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama taahhüdü.”



“İsveç’in verilmiş olan sözü şudur; 73 teröristin Türkiye’ye iadesi.”



“Bu muhtıranın kazananı aynı zamanda İsveç ve Finlandiya halklarıdır.”



PARLAMENTOLAR SIKINTILI SÜREÇLERİN YAŞANDIĞI YERLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. F16’larla ilgili gelen soruya Erdoğan “Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Burada da tabi Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını belirtti, tabi olay sadece Demokratlarla bitmiyor, bir de Cumhuriyetçiler var. Geçen hafta geniş bir ekibim ABD’deydi. Orada gerek Cumhuriyetçilerle gerek Demokratlarla görüşmeler yaptılar. Şu anda biz tabi Sayın Biden ile dün yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi gerekirse yine göndereceğiz. Orada Cumhuriyetçilerle görüşmeler yapmak suretiyle onların da bu konuda desteğini almamız halinde inanıyorum ki Sayın Biden’ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır.”