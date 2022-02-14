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Erdoğan: "Şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız"

Erdoğan: Attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:17
Erdoğan: "Şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indiriminin ardından bazı marketlerin fiyat artırımı yaptıkları iddialarına ilişkin, "Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye bakanım gerek Ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine gerek Ticaret Bakanlıklarımız müfettişleriyle buraların kontrolünü denetimi sürdüreceklerdir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKDV Indirimi
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